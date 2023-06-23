بالفيديو إصابتان واعتقال 4 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر بنابلس

أصيب شابان بالرصاص الحي واعتُقل 4 آخرين، فجر اليوم الجمعة 23-6-2023، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية، بأن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي أحدهما في الرقبة والكتف، والآخر في الخاصرة، نقلا على إثرها إلى المستشفى، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في مخيم عسكر، شرق نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين خلال اقتحامها شرق المدينة بعد تفتيش منازلهم، وهم: عامر المصري، وعبد الله بشكار من منطقة المساكن الشعبية، ومحمد هشام سعد، ورضوان القطناني من مخيم عسكر، كما فتشت عددا آخر من منازل المواطنين في المنطقة

وبدورها، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الواقعة بين مخيمي عسكر القديم والجديد، ما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات بين الاحتلال ومقاومين والشبان الفلسطينيين.

وبحسب المصادر، فقد اعتلت قناصة جيش الاحتلال أسطح المنازل خلال اقتحامها للمخيم، فيما اندلع اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس.

وأوضحت، أن إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال خلال اقتحامها، فيما ألقى مقاومون عبوة محلية الصنع باتجاه قوات الاحتلال في محيط مخيم عسكر شرق نابلس.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز باتجاه الشبان خلال مواجهات بين مخيمي عسكر القديم والجديد شرق نابلس.

وفي أعقاب المواجهات التي اندلعت مع الشبان انسحبت قوات الاحتلال من مخيم عسكر.