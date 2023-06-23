بالفيديو إصابة شاب بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر بنابلس

أصيب شاب فلسطيني، فجر اليوم الجمعة 23-6-2023، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: "تم إصابة شاب بالرصاص الحي بالبطن، خلال اقتحام مخيم عسكر، حالته مستقرة وتم نقله إلى مستشفى رفيديا".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أقتحمت المنطقة الواقعة بين مخيمي عسكر القديم والجديد، ما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات بين الاحتلال ومقاومين والشبان الفلسطينيين.

وبحسب المصادر، فقد اعتلت قناصة جيش الاحتلال أسطح المنازل خلال اقتحامها للمخيم، فيما اندلع اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس.

وأوضحت، أن إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال خلال اقتحامها، فيما ألقى مقاومون عبوة محلية الصنع باتجاه قوات الاحتلال في محيط مخيم عسكر شرق نابلس.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز باتجاه الشبان خلال مواجهات بين مخيمي عسكر القديم والجديد شرق نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفي والأسير المحرر رضوان قطناني عقب اقتحام منزله في مخيم عسكر القديم شرق نابلس.

وفي أعقاب المواجهات التي اندلعت مع الشبان انسحبت قوات الاحتلال من مخيم عسكر.