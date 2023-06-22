سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الجمعة الموافق 23-6-2023 ، حيث يجري مهتمون في هذا البلد العربي البحث عبر محرك جوجل الشهير عن التفاصيل الجديدة التي تخص الأسعار في تعاملات اليوم الفورية لذلك قرر فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه السطور وقبل ان نبدأ في ذكر التفاصيل نود ان نشير لكم إلى أن الفريق يعكف بصورة دورية في نقل كل ما هو جديد عن هذا المعدن الأصفر الثمين .

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 23-6-2023

وبعد هذه المقدمة سوف تتعرفون على السعر الجديد الخاص بهذا المعدن ( الذهب ) ويترتب عليكم فيما بعد ذلك من الاستمرار بمتابعة ما يلي .

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 475,000، ومبيع: 479,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 479,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 475,000 ، مبيع: 479,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 479,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 470,000 ، مبيع: 473,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 473,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 470,000 ، مبيع: 473,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 473,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.





سعر الذهب في سوريا عيار 21

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 556,571 وشراء 555,429 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 510,190 وشراء 509,143 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 487,000 وشراء 486,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 417,429 وشراء 416,571 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 324,667 وشراء 324,000 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 278,286 وشراء 277,714 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 17,309,371 وشراء 17,273,829 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,896,000 وشراء 3,888,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 556,571,429 وشراء 555,428,571 ليرة .

وفي نهاية المقالة التي حرص فريق الموقع على سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الجمعة الموافق 23-6-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .