ما حقيقة انسحاب السعودية من استضافة كأس العالم 2030..!؟

أفادت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن حكومة المملكة العربية السعودية قررت الانسحاب من استضافة مونديال 2030.

وسبق أن أفادت الأنباء أن المملكة العربية السعودية ومصر واليونان ستقدم عرضًا مشتركًا لاستضافة كأس العالم 2030.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية ، تحدث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود مع مسؤولين مصريين ويونانيين في الساعات الماضية وأعلن أنهم قرروا عدم الترشح لاستضافة مونديال 2030.

وأوضح أن السبب في ذلك يعود إلى قوة المشروع مع البرتغال والمغرب بقيادة الاتحاد الإسباني ، لأنهم يريدون تقديم ملف مشترك لاستضافة المونديال.

وبحسب التقرير فإن السعودية تعتقد أنه من المستحيل التغلب على ملف إسبانيا والبرتغال والمغرب وهي مرشح قوي لاستضافة مونديال 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن الأرجنتين وأوروجواي وتشيلي وباراغواي ترغب أيضًا في استضافة نفس المونديال.

اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية ، في الأشهر الأخيرة ، خطوات كبيرة لتوقيع عقود مع نجوم أوروبيين ودعم المونديال.

وضمت السعودية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، فيما تعاقد اتحاد جدة مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة ونجولو كانتي.