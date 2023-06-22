بالفيديو غضب واسع.. مستوطنون يمزقون القرآن الكريم بأحد مساجد نابلس..!

ضجت حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تمزيق قطعان المستوطنين، المصاحف في أحد مساجد عوريف جنوب مدينة نابلس، معتبرين ذلك تصعيد خطير ضد المقدسات الإسلامية.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو يوثق لحظة تمزيق المصحف الشريف من قبل المستوطنين أثناء اقتحام عوريف في مدينة نابلس .

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رصدت حالة الغضب والاستنكار لما حدث في عوريف، حيث قال أنس نور عبر "توتير": "مستوطنون يمزقون المصاحف في أحد مساجد قرية عوريف جنوب نابلس خلال هجومهم المستمر على القرية".

وأضاف نور: "تمزيق المصحف يندرج ضمن الحرب الدينية المستمرة بقيادة المستوطنين ودعم كامل من حكومة الاحتلال والتي تستهدف الأقصى والقدس وكل فلسطين، مستدركًا: "أيها المسلمون مساجدكم تستباح ومصحفكم يدنس".

أما خليل القرنياوي فكتب عبر "توتير": "ياااا أحرااار.. اثأروا لكتاب الله! ☝️، مستوطنون يدخلون مسجد في نابلس بالكلاب ويمزقون المصاحف فيه".

فيما عبرت الناشطة مشيرةش العقاد عن غضبها: "مستوطنون يعتدون على مسجد دخلوه بالكلاب ومزقوا المصاحف.. إلى كل الأحرار في كل مكان، اثأروا لكتاب الله ولا تجعلوا هذا الحدث يمر دون حساب!، حسبنا الله ونعم الوكيل".

وغردت سارة حسن عبر "توتير": "القرانالكريم يُدنس بأيدي المستوطنين وكلابهم، هذا يا عرب حالكم. عجز وضعف. عن نصرة الله، اذ قام مستوطنون إسرائيليون بتمزق القرآن الكريم خلال هجومهم على مسجد عوريف جنوب نابلس".

الأوقاف تحذّر

بدورها، حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، من ارتفاع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين للمساجد وتدنيس قدسيتها.

وقال وزير الأوقاف حاتم البكري في بيان له، اليوم الخميس، عقب تدنيس مستوطنين مسجد الرباط بقرية عوريف جنوب نابلس وتمزيق القرآن الكريم فيه، إن "هذا فعل شائن ومرفوض، ويشكل جزءا من منهجية وعقيدة تسير عليها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من خلال إتاحة المجال لتلك العصابات لممارسة اعتداءاتها وأفعالها الشنيعة والمرفوضة من جميع الأديان".

وأكد أن الاعتداء على مسجد الرباط هو الاعتداء الثاني خلال أيام قليلة، و"يجب أن نقف بكل مسؤولية أمامه حتى نكف يد هذه العصابات عن التعرض لمساجدنا ومقدساتنا".

وطالب البكري أبناء الشعب الفلسطيني بحماية المساجد والدفاع عنها، كما طالب المؤسسات الدولية بالقيام بواجبها تجاه هذا الأمر، محذرا من خطورة هذا التصعيد الذي قد يدفع المنطقة لحرب دينية لا تحمد عقباها.

الجدير بالذكر، أن الضفة الغربية المحتلة تشهد عدوانًا "إسرائيليًا هجميًا من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، طال عدد من القرى والمخيمات الفلسطينية، أسفر عن استشهاد فلسطينيين وعشرات الاصابات.

#فلسطين_المحتلة #القران_الكريم يُدنس بايدي المستوطنين وكلائهم. هذا يا عرب حالكم. عجز ضعف. عن نصرة. #الله

اذ قام

مستوطنون إسرائيليون بتمزق القرآن الكريم خلال هجومهم على مسجد عوريف جنوب نابلس، pic.twitter.com/Pwamp3yNj6 — sara hassan🇱🇧🇱🇧💚💚 (@liban0987) June 22, 2023

ياااا أحرااار .. اثأروا لكتاب الله ☝️

مستوطنون يدخلون مسجد في نابلس بالكلاب ويمزقون المصاحف فيه

حسبنا الله ونعم الوكيل

يارب انتقم يا الله #القرآن_يدنس pic.twitter.com/uojrvmST7N — إسراء العرعير| غزة (@esragaza) June 22, 2023

ياااا أحرااار.. اثأروا لكتاب الله! ☝️

مستو..طنون يدخلون مسجد في نابلس بالكلاب ويمزقون المصاحف فيه#القرٱن_يدنس pic.twitter.com/9v1w1DJLmF — خليل القريناوي (@9MmigSwW44Klfbd) June 22, 2023

مستوطنون يعتدون على مسجد دخلوه بالكلاب ومزقوا المصاحف. #القرآن_يدنس 💔 pic.twitter.com/iPBT1eUF7O — آلاء أبو حسان 🇵🇸 (@Alaa_Abu_Hassan) June 22, 2023