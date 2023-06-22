بالفيديو إصابات باعتداء مستوطنين على مواطنين في بيت لحم وبلدة سلوان وجبل المكبر

اعتدت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين، مساء اليوم الخميس، على مركبات المواطنين في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وعلى مواطنين في بلدة سلوان وجبل المكبر بالقدس المحتلة، ما أسفر عن وقوع اصابات بجراح مختلفة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين حطموا زجاج مركبات وأجزاء أخرى منها قرب بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم.

في بلدة سلوان، اعتدى مستوطنون على المواطنين في حي المراغة، كما وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي.

وأسفر الاعتداء على حي مراغة، إلى إصابة الشاب المقدس مجدي عبيسان بالرأس، حيث قدمت الطواقم الطبية الاسعافات الاولية له، قبل نقله إلى المستشفى.

واعتقلت قوات الاحتلال المنتشرة بكثافة في البلدة، عددًا من الشبان بعد الاعتداء عليهم، ونقلهم إلى جهة غير معروفة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اصابة 5 اشخاص جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على الاهالي في سلوان.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر بالقدس، واطلقت القوات قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين.

وفي بلدة ترمسعيا برام الله، حاول مستوطنون تنفيذ هجوم جديد على غرار هجوم يوم امس، والذي تسبب في إحراق منازل ومركبات، في البلدة، غير أن الأهالي تصدوا لهم واجبروهم على الهروب.