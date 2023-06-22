فيديو - سبب غرق غواصة تيتانيك في مياه المحيط 2023 - القصة الكاملة

سبب غرق غواصة تيتانيك في مياه المحيط 2023 ، أحدثت عرق هذه الغواصة التي كانت في طريقها لرحلة استكشافية عن السفينة التي تعرضت للغرق قبل مئات السنين ، ضجة إعلامية على مستوى العالم ولقد دفعت الملايين من الأشخاص وهم من جنسيات متعددة في البحث عبر جوجل الشهير من أجل التعرف على السبب وراء اختفاء هذ الغواصة المفقودة كما وتسابق فرق الإنقاذ الزمن في البحث عن المفقودين وسط مخاوف من نفاذ الاكسجين لدى الغواصة ون هذا المنطلق قام فريق فلسطين اليوم في اعداد هذه المقالة التي وضعنا فيها كافة التفاصيل :

سبب غرق غواصة تيتانيك في مياه المحيط 2023

نشرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس 21-6-2023، أسماء الأشخاص المفقودين في غواصة تيتانيك في المحيط الاطلسي، التي تعرضت للاختفاء منذ أيام، خلال رحلة استكشافية..

ولامت الشركة المصنعة للغواصة، المغامرين، وقالت في بيان لها : إن المغامرين بالغو في الغوص إلى 4 آلاف متر، حيث يوجد حطام سفينة التيتانيك.

ووصفت الشركة، هذه المبالغة، بـ"الانتحار الجماعي".

اسماء المفقودين في غواصة تيتانيك

ونشر أسماء المغامرين أو الأشخاص المفقودين في غواصة البحث عن سفينة تيتانيك، وهم:

الملياردير "ها ميش هاردينغ"، مالك ومدير شركة Action Group لخدمات الطيران الملياردير "شهزادا داوود" و"سليمان داوود"، عائلة داود هي عائلة أعمال باكستانية بارزة رجل الأعمال الفرنسي " بول هنري" "ستوكتون راش"، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة التي تقود الغواصة "أوشن جيت ".

وعن الجديد في حادثة الغواصة المفقودة، ذكرت تقارير غربية، أن فرق الإنقاذ الامريكية التي تجري عمليات بحث جبارة، منذ يوم امس، قد عثرت على حطام بالقرب من مكان التايتنك.

وأضافت التقارير، أن هذه الحطام، يعتقد أنها "للغواصة المفقودة".

قصة غرق سفينة التيتانيك

وتعد حادثة غرق سفينة التيتانيك ، من أهم والاحداث العالمية في القرن التاسع عشر والعشرين، وهي تعد سفينة ركاب إنجليزية عملاقة عابرة محيط منتظمة، مملوكة لشركة وايت ستار لاين.

وبنت شركة هارلاند آند وولف (Harland and Wolff) السفينة التي يبلغ وزنها نحو 52,310 طن، وبطول269.1 متر وبعرض 28 متر، وبارتفاع 53.3 متر، في بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية.

وكانت التيتانيك التي تعرضت للغرق في 14 ابريل 1912، أكبر باخرة نقل ركاب في العالم صنعت في ذلك الوقت، وقادرة على حمل 3,547 شخص.

غرق سفينة تيتانيك

وبعد أربعة أيام من ابحارها من بريطانيا متجهة إلى نيويورك، تعرضت سفينة تيتانيك للغرق في مياه المحيد الأطلسي، حيث اصطدمت الباخرة بجبل جليدي قبل منتصف الليل بساعات قليلة.

وأحدث هذا الاصطدام شرخاً كبيراً في قاع السفينة أدى إلى غرقها بالكامل بعد ساعتين وأربعين دقيقة بالضبط من لحظة الاصطدام.

سبب غرق غواصة تيتانيك