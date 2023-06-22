حل سحري لمشكلة فتح واتساب WhatsApp Web على الكومبيوتر 2023 عبر الماسح QR

حل مشكلة فتح واتساب WhatsApp Web على الكومبيوتر 2023 ، وفوجئ الملايين من المستخدمين من انحاء دول العالم خلال الأيام الماضية بتعطل فتج حسابتهم عبر جوجل كروم وسط حالة من التذمر ، وهو ما استدعى من هؤلاء في البحث من أجل الوصول إلى طرائق أو خطوات من الوصول إلى حل هذه المعضلة المؤرقة لتطيق الدردشات الصوتية وسارع فريق فلسطين اليوم في كتابة هذه المقالة التي نوضح من خلالها الطرق التي تمكنكم من فتح حساباتكم فورا علما ان جوجل تعاقد مع واتساب من أجل حلها .

طريقة فتح واتساب WhatsApp Web على الكومبيوتر 2023

وبعد هذه المقدمة نضع بين ايديكم هذه الخطوات وكل ما عليكم هو الاطلاع على السطور التي تلي ذلك .

أولا: في الطريقة الأولى قم بتنزيل أبلكيشن واتساب من متجر Microsoft Store أو App Store.

ثانيا: في الطريقة الثانية ، وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة ، عن طريق الانتقال إلى صفحة تنزيل واتساب في المتصفح على جهاز الكمبيوتر.

ثالثا: في الطريقة الثالثة ، ثم ابدأ تنزيل الملف بصيغة ‎exe أو dmg.

رابعا: في الطريقة الرابعة ، بعد اكتمال التنزيل، افتح ملف ‎.exe أو ‎.dmg واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية التثبيت.

خامسا: في الطريقة الخامسة والأخيرة ، سيتم تشغيل الوتساب على الكمبيوتر وتستغرق تلك الخطوات دقيقتين فقط.

ونشير لكم هذه الخطوات سهلة ويمكن استخدامها من دون استخدام متصفح الويب وذلك لأنظمة Windows 8.1 أو إصدار أحدث، وmacOS 10.11 أو إصدار أحدث .

فتح تطبيق واتساب على الكومبيوتر

حل مشكلة واتس اب على الكومبيوتر

وبحسب التقارير الصحفية الرسمية ، فإن مستخدمي واتساب اشتكوا يوم امس من عدم فتح حساباتهم على متصفح جوجل كروم ، عند اجراء مسح رمز QR ، وشرحت هذه التقارير المشكلة وقالت إنها تخص أصحاب أجهزة أندرويد مؤكدً ان المتصفح يعمل على إصلاحها.

وكان الواتساب الذي تمتلكه شركة ميتا الامريكية، قد أعلنت في وقت سابق، دعمه للمثليين المثيرين للجدل.

الناس اللي عندهم مشكله في #واتساب_ويب

الطريقة انك تغير لغة التطبيق الى الانجليزية

وتعيد ربط الجهاز في اللابتوب

وحيشتغل معاك باذن الله

بالتوفيق pic.twitter.com/sYkiK1aClK — Wael.hn (@waelhn1) June 22, 2023

وتحارب دول في العالم هذه الفئة التي تعتبرها خارج نطاق الانسانية وعادات وتقاليد المجتمعات، كما وتفرض تشريعات وقوانين تجرمهم.

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وفي نهاية المقالة التي نتحدث بها حول اسهل طريقة تنزيل واتساب WhatsApp Web على الكومبيوتر 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .