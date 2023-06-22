بعد مقتل 3 جنود.. الاحتلال يقرر تغيير الروتين الأمني على حدود مصر

ذكرت مصادر عبرية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال، قرر تغيير الروتين الأمني المعتاد في القطاع الجنوبي المتاخم لمصر، في أعقاب مقتل 3 جنود على يد جندي مصري.

وقرر جيش الاحتلال بحسب موقع "واللا" العبري، إنهاء حراسة المواقع الثابتة على بعد عشرات الأمتار من الحدود المصرية وتقليص مدة المناوبة، وذلك في إطار استخلاص العبر من التحقيق في الهجوم الذي شارك فيه مقاتلو كتيبة "الفهد" الإسرائيلية.

وقرر الاحتلال بموافقة قائد الفرقة العميد إيتسيك كوهين أن يتم استبدال المواقع الثابتة بدوريات متحركة لمدة 8 ساعات فقط بدلا من 12 ساعة كما كان قبل الهجوم خلافا للتعليمات.

كما قرر أيضًا أن يقطع بشكل كبير ساعات نوبات ضباط حرس الحدود الذين هم قادة في القطاع ، ويتحركون في الميدان.

وأوضح الموقع العبري، أن القرار جاء على خلفية نتائج التحقيق التي أشارت إلى أن المناوبات الطويلة كانت غير معقولة، مما أضر بالقدرة العملياتية للقوات ووحدتها، كما أنه في الفترة التي سبقت الهجوم، كان الضباط في حالة تأهب لفترات زمنية خوفا من تهريب المخدرات.