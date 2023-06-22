أهالي بلدة ترمسعيا يتصدون لهجوم جديد للمستوطنين

تصدى أهالي بلدة ترمسعيا في رام الله، مساء اليوم الخميس، لهجوم نفذه مجموعة من المستوطنين على البلدة التي شهدت يوم أمس، مواجهات عنيفة.

وأفادت مصادر محلية، بأن اهالي بلدة ترمسعيا اجبروا المستوطنين المعتدين على الهروب بعد التصدي لهم.

وذكرت المصادر ذاتها، أن المعتدين كانوا ينون حرق ممتلكات المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، امس، إصابة شاب بجراح شديدة الخطورة برصاصة اخترقت الظهر واستقرت في الصدر، نتيجة عدوان قوات الاحتلال والمستوطنين على أهالي ترمسعيا.

وتمكن المستوطنون المسلحين من حرق العديد من المنازل والمركبات عقب الهجوم على البلدة.



