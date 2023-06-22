السعودية تدين اعتداءات المستوطنين على القرى بالضفة المحتلة

استنكرت السعودية، اليوم الخميس، اعتداءات المستوطنين "الإسرائيليين" في عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية، وما أسفر عنها من وقوع ضحايا أبرياء ومصابين.

وعبرت وزارة الخارجية السعودية، عن رفض المملكة القاطع لأعمال الترويع والترهيب للمدنيين الفلسطينيين، وتجدد دعمها الثابت لكل الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

كما أعربت المملكة عن تعازيها لأهالي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

الجدير بالذكر، أن قطعان المستوطنين أضرموا النيران في عدة سيارات في محافظة نابلس في وقت سابق، عقب مقتل أربعة "إسرائيليين" يوم الثلاثاء بعملية بطولية في محطة للوقود في مدخل مستوطنة "عيلي" وسط الضفة الغربية.

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، إن سيارات محملة بالمستوطنين "الإسرائيليين" دخلت بلدات حوارة وبيت فوريك وبورين والقرى المجاورة في نابلس شمال فلسطين، حيث أضرم المستوطنون النار في عشرات السيارات ورشقوا الحجارة وحاولوا إشعال النيران في المنازل، كما أرسل الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، قوات إضافية إلى الضفة الغربية لهدم ممتلكات اثنين من المسلحين الفلسطينيين قتلا أربعة إسرائيليين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي يوم الأربعاء، إن الجيش قام ليلة الثلاثاء، بحملة داخل قرية عوريف (جنوب غرب نابلس) بزعم "إحباط الإرهاب"، على حد قوله، واستجواب مشتبه فيهم "بالإضافة إلى أعمال تمشيط ومسح هندسي لمنزليْ منفذي العملية اللذين بالقرب من بلدة عيلي".