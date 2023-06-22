بالفيديو إصابات بهجوم مستوطنين لمنازل المواطنين في بلدة جالود

هاجم مستوطنون اسرائيليون، اليوم الخميس، منازل المواطنين في بلدة جالود جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ما اسفر عن اصابة ستة شبان.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين هاجموا المنازل، وسط اندلاع مواجهات، وأسفر عن الاعتداء عن اصابة ستة شبان بالرصاص الحي.

واعلن الهلال الاحمر الفلسطيني، في حصيلة أولية، عن اصابتين في البطن والأخرى بالرأس، جراء اعتداء المستوطنين.

وتتصاعد أعمال اعتداءات المستوطنين بحق الاهالي في القرى والبلدات الفلسطينية، في الاونة الاخيرة، بدعم وتحريض من وزراء في حكومة الاحتلال الاسرائيلي.

ونفذ المستوطنون، اعتداءات واسعة، أمس، على المواطنين في بلدة عوريف وحوارة في نابلس، واحرقوا عشرات المنازل والمحالات والمركبات.