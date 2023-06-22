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28 قتيلاً "اسرائيلياً" منذ بداية العام 2023 حتى منتصف يونيو
06:42 م 22 يونيو 2023
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فلسطين الأعلى تدخينًا بالشرق الأوسط
14 يونيو 2023
جميل العموري .. قائد كتيبة جنين وأسد الاشتباكات
10 يونيو 2023
الذكرى الثانية لارتقاء القائد جميل العموري مؤسس كتيبة جنين
10 يونيو 2023
مدير عام الامتحانات لوكالة فلسطين اليوم: نحو 88 ألف طالب يتقدمون لامتحانات "التوجيهي" الأربعاء وأسئلة هذا العام مُختلفة.
04 يونيو 2023
لجنة دعم الصحفيين: 53 انتهاكاً بحق الصحفيين خلال مايو المنصرم
01 يونيو 2023
الشهيد جميل العموري والشهيد سيف أبو لبدة مجددا الاشتباك في الضفة الغربية
31 مايو 2023
العام الأكثر إيلاماً للاحتلال.. 25 عملية فدائية منذ بداية العام أدت لمقتل 20 وإصابة 41 إسرائيلي
30 مايو 2023
ارتفاع أســعار الأضاحي في قطاع غزة العام الحالي 2023 مقارنة بالعام الماضي
28 مايو 2023
من هو الأسير وليد دقة؟
24 مايو 2023
دعوات لرفع العلم الفلسطيني غداً الخميس في مختلف الأماكن بفلسطين المحتلة رداً على مسيرة الأعلام التي ينظمها الاحتلال في القدس.
17 مايو 2023
نكبة الفلسطينيين تستمر بعد 75 عامًا
16 مايو 2023
قادة وأعضاء المجلس العسكري لسرايا القدس الذين اغتالهم الاحتلال خلال معركة ثأر الأحرار
13 مايو 2023
أبرز الطائرات الحربية التي يستخدمها الاحتلال في عدوانه ضد قطاع غزة
12 مايو 2023
أطفال فلسطين.. بنك الأهداف لحكومة نتنياهو المتطرفة
11 مايو 2023
الجبل الأشم والأيقونة الجهادية الفريدة .. الشهيد القائد خليل البهتيني
09 مايو 2023
القيادي طارق عز الدين يرتقي شهيدًا بعد رحلة طويلة من الجهاد والمقاومة
09 مايو 2023
بنك أهداف الاحتلال .. الشهيد الطفل علي طارق عز الدين، والشهيدة الطفلة هاجر خليل البهتيني
09 مايو 2023
أسرى حركة الجهاد الإسلامي .. تحت مقصلة إدارة سجون الاحتلال
06 مايو 2023
أبرز عمليات شهداء مخيم نور شمس بطولكرم
06 مايو 2023
أبرز الإضرابات التي خاضها الشهيد الشيخ خضر عدنان
02 مايو 2023
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