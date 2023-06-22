بالفيديو هالاند يُحرج طفلاً.. لهذا السبب..!

أحرج النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، طفلا كان يرتدي قميص مانشستر يونايتد، وحاول التقاط صورة تذكارية معه.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للمهاجم النرويجي البالغ 22 عاما وهو يلتقط صورة تذكارية مع طفل يرتدي قميص مانشستر يونايتد "الجار اللدود" للسيتي، ولكنه قام بإخفاء شعار اليونايتد حتى لا يظهر أمام الكاميرات.

وقال الطفل المشجع: "إيرلينغ، هل يمكنني الحصول على صورة؟"، فيرد النجم النرويجي: انتظر.. ثم قام بتغطية شعار مانشستر يونايتد بنفسه قبل التقاط الصورة".

وقال هالاند مخاطباً الطفل: "احصل لنفسك على قميص جديد".

ويُشار إلى أن هالاند سجل 52 هدفا خلال مشاركته في 53 مباراة مع مانشستر سيتي بمختلف المسابقات هذا الموسم، منهم 36 هدفا قادته نحو التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدير ذكره أنه توج هالاند بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، برصيد 12 هدفا.