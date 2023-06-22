بالصور سرايا القدس تختتم "مخيمات ثأر الأحرار للفتوة العسكرية" اليوم في قطاع غزة

اختتمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الخميس 22/6/2023م، مخيماتها الجهادية لهذا العام "مخيمات ثأر الأحرار للفتوة العسكرية" خلال حفل تخرج أقامته في أحد مواقعها العسكرية جنوب قطاع غزة.

وحضر الحفل عدد من قادة حركة الجهاد الإسلامي ولفيف من أبناء وكوادر الحركة في قطاع غزة، وسط حضور اعلامي محلي وعربي.

ونفذ المشاركين في مخيمات ثأر الأحرار، خلال الحفل مسير عسكري رافعين خلاله صور شهداء معركة ثأر الأحرار التي خاضتها سرايا القدس رداً على اغتيال ثلاثة من قادتها في شهر مايو الماضي في غزة.

وفي كلمة له خلال حفل التخريج، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي درويش الغرابلي، أن الاحتلال ظن باغتيال قادة سرايا القدس أنه سينهي الحركة والمقاومة والمخيمات اليوم ترد على هذا الاحتلال وتقول لـ "بن غفير" و"نتنياهو" لن تستطيعوا كسر ظهر الجهاد والسرايا وكافة فصائل المقاومة

وأضاف:" هذه المخيمات تؤهل الجيل لحمل الراية من بعد هذا الجيل وتؤسس جيل منحاز لطريق الجهاد والمقاومة ومؤمن بهذا الخيار وأن فلسطين هي القضية المركزية وقتال اليهود عبادة".

وتابع القيادي في الجهاد :"التعبئة عملت لخلق جيل يتربى على حب الوطن والمقاومة الفلسطينية مدافعاً عن وطنه حتى الرمق الأخير وجهادنا ضد هذا المحتل مستمر في كل الساحات خاصة فلسطين وفي جنين ونابلس وغيرها".

وختم القيادي درويش كلمته موجها رسالة للعدو "الإسرائيلي"، قائلاً:" نؤكد لعدونا أن هذا الجيل سيحمل الراية ويقاومك بكل قوة".

يذكر أن "مخيمات ثأر الأحرار للفتوة العسكرية" اقامتها السرايا على أرض المواقع العسكرية التابعة لها في قطاع غزة ولمدة أسبوعين





















