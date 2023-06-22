5 إصابات إحداها خطرة بإطلاق نار في شفاعمرو بالداخل المحتل

أصيب خمسة أشخاص أحدهم بحالة خطيرة، مساء اليوم الخميس 22-6-2023، في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء اليوم، الخميس، في مدينة شفاعمرو بالداخل المحتلة.

وقالت "نجمة داوود الحمراء": "إن طواقمها قدمت العلاجات الأولية لخمسة مصابين بجراح متفاوتة، في ما وصفته بـ"حادث عنف" في شفاعمرو بالداخل المحتل".

وأشارت إلى أن أيا من الجرحى غير فاقد للوعي، فيما أن أحد الجرحى حالته خطيرة، وقدرت حالة أربعة آخرين بـ"المتوسطة".

ومن جانبها، زعمت شرطة الاحتلال أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة، مبينة أن إطلاق النار استهدف صالون حلاقة في شفاعمرو بالداخل المحتل.