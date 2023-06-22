روسيا تدمر مخزناً كبيراً للأسلحة في أوكرانيا

دمرت القوات الجوية الفضائية الروسية، اليوم الخميس 22-6-2023، بضربات صاروخية عالية الدقة مخزنا كبيرا للأسلحة والذخائر الغربية لم تكشف عن موقعه.

جاء هذا الأمر، بعد تسلم كييف مؤخرا دفعة جديدة من مجموعة من الأسلحة والعتاد من "الناتو".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "القوات الروسية صدت 4 هجمات للعدو على محور دونيتسك، وتحييد 185" جنديا أوكرانيا.

وأضافت الدفاع الروسية: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية جنوب دونيتسك وزابوروجيه خلال الـ24 ساعة "الماضية أكثر من 110 عسكريين.

كما قضى الجيش الروسي على مجموعتين استطلاعيتين أوكرانيتين في كوبيانسك، وقضى على أكثر من 135 جنديا أوكرانيا على محور كراسنوليمانسك.

وفي الإطار، دمرت القوات الروسية مستودعي ذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي سيفيرسك، وأفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 5 صواريخ Storm Shadow، وصاروخي هيمارس، وأسقطت 15 طائرة مسيرة أوكرانية.