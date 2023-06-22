صحيفة عبرية: عملية عسكرية في الضفة قد تشعل "الجبهة الشمالية"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس 22-6-2023، أنه في الوقت الذي تدرس المؤسسة الأمنية الصهيونية خياراتها للرد على العمليات الفدائية في الضفة الغربية، في ظل تعالي أصوات بعض الصهاينة بشن حملة عسكرية في الضفة، في حين يذهب البعض الآخر لمنحى أكثر حذراً.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم العبرية": "انه ثمة حاجة إلى إعادة "الأمن" في الضفة، لكن ما وصفته بـ"التدهور الأمني" في عموم الجبهات في الأشهر الأخيرة يدل على أن من لا يردع في "الضفة" سيلقى التحدي آجلاً أم عاجلاً منها أيضاً". بحسب قولها.

وأضافت الصحيفة العبرية: "يجري دراسة إمكانية حملة واسعة ضد المقاومة في شمال "الضفة" منذ أشهر طويلة، مبينة أن أهم سبب لذلك هو تنامي المقاومة في هذه المنطقة في الـ 18 شهراً الأخيرة وبقوة أكبر منذ بداية 2023". على حد زعمها.

وزعمت الصحيفة: "يضاف إلى هذا ما أسمته بـ"كمية مجنونة" من الوسائل القتالية في الميدان، تلك التي تُصنع محلياً، بما في ذلك عبوات كثيرة مثل تلك التي انفجرت خلال اقتحام مدينة جنين الإثنين الماضي.

وقالت: "بإمكان الحكومة أن تأمر بذلك حتى مع معلومات استخبارية جزئية، لكن انطلاقاً من فهم المخاطر: ففي غياب معلومات استخبارية كافية، قد تتعثر العملية الواسعة في شمال الضفة، ومن شأن القوات أن تعلق في أطول مما ينبغي في الميدان".

وأضافت الصحيفة: "هذا الأمر سيجعل النتيجة لا تكون مرضية من ناحية الإنجازات وإشكالية من ناحية ضرر يجلب انتقاداً من العالم الغربي والعربي، وضرر في الساحة الفلسطينية، منوهة لاحتمال دخول جبهة غزة أو الجبهة الشمالية في المواجهة.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن عقد رئيس وزراء كيان الاحتلال بينيامين، الثلاثاء، المشاورات الأمنية التي بعد الهجوم الذي وقع في مستوطنة عيلي قرب رام الله، ليس من قبيل الصدفة.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يدل على أن هذا ليس تقييمًا روتينيًا للوضع، ولكنه مناقشة طارئة تهدف إلى اتخاذ قرارات "عملية للتنفيذ في الميدان".