"مباحث غزة" تضبط 4 نقاط عشوائية لتعبئة الغاز وسط الأحياء السكنية

أعلنت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة التابعة للمباحث العامة في غزة، صباح اليوم الخميس22/6/2023م، ضبط 4 نقاط عشوائية لتعبئة الغاز المنزلي وسط الأحياء السكنية بالاشتراك مع جهاز الدفاع المدني.

وقالت مباحث التموين في تصريح صحفي:"إنها ضبطت أيضًا خلال جولاتها 13 أسطوانة غاز بأحجام مختلفة في تلك النقاط".

وأشارت إلى أنها أحالت المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للأصولـ مؤكدة أنها تتابع بشكل مكثف كل نقاط بيع الغاز العشوائي التي تُشكل خطراً على حياة المواطنين.

ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نقاط عشوائية لبيع الغاز وسط الأحياء السكنية، وذلك من خلال التواصل عبر رسائل الواتساب فقط على الرقم 0595959400.