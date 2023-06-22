بالفيديو قرش يثير المخاوف على شاطئ بيروت

بث العديد من النشطاء في لبنان، اليوم الخميس 22-6-2023، فيديو يظهر سمكة قرش قرب شاطئ شمالي بيروت.

وأثار الفيديو، مخاوف من إمكانية تعرض رواد البحر لأي أذى، إضافة إلى خشية من إمكانية اصطياد السمكة.

وقال مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي: " إن القرش ظهر في منطقة جونيه شمالي العاصمة اللبنانية".

وبدورها، ذكرت وسائل إعلام لبنانية محلية أنه بعد ورود أنباء عن ظهور القرش، تم إغلاق الشواطئ من قبل الجهات المختصة".

ومن جانبها، حذرت جمعيات بيئية من مغبة التعرض لسمكة القرش أو اصطيادها.

جدير ذكره أنه لم يشهد لبنان تسجيل هجمات لأسماك القرش على مرتادي الشواطئ، لكن الواقعة تأتي بعد أيام من هجوم قاتل لسمكة قرش على شاب روسي في مصر.