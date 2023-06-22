هل النظافة المفرطة تؤذي الأطفال؟

بينت الدكتورة أناستاسيا كونتوروفيتش، أخصائية طب الأطفال، كيف يمكن للنظافة المفرطة أن تؤذي الأطفال.

وأشارت الأخصائية في مقابلة لها مع (Gazeta.Ru) إلى أن فرط النظافة يؤثر في عملية تكوين المناعة لدى الأطفال.

وقالت كونتوروفيتش: "منظومة مناعة الجسم معقدة جدا، تبدا تتشكل في الرحم بغض النظرعن كون المنزل معقما أو متسخا جدا. ولكن في الفترة الأخيرة اكتشف العلماء وجود علاقة بين إنخفاض خطر أمراض الحساسية لدى الأطفال وبين الاتصال النشط بالميكروبات".

وأضافت: "تساعد مجموعة من الاستراتيجيات بما فيها الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية والتفاعل الاجتماعي النشط في الهواء الطلق واتباع نظام غذائي متنوع والاستخدام العقلاني لمضادات الحيوية على تخفيض خطر إصابة الأطفال بأمراض الحساسية".

وتابعت كونتوروفيتش: "يلعب التوازن دورا مهما في تطور منظومة المناعة وكذلك النظم الأخرى في الجسم. ولكن يجب ألا نركز دائما على تعقيم البيئة المحيطة بالطفل، وفي نفس الوقت لا نهمل الأمان الذي توفره النظافة، لأنه لا يمكن أن تكون جميع الأوساخ آمنة".