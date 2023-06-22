بلدية غزة لـ"فلسطين اليوم": رخصنا 40 نقطة ذبح مؤقتة لأضاحي العيد ومن يخالف سنتخذ الاجراءات القانونية بحقه

أكد مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية غزة م.أحمد أبو عبدو، أن البلدية رخصت 40 نقطة ذبح مؤقتة؛ لذبح أضحية المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك وفق شروط صحية وبيئية أمنة.

وبين عبدو خلال حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن خطوة البلدية اتاحة الذبح في هذه النقاط بعد استيفائها لجميع الشروط والمعايير الصحية والبيئة التي وضعتها البلدية، تأتي لعدم قدرة المسلخ البلدي الوحيد في مدينة غزة على استيعاب أعداد الأضاحي طيلة أيام عيد الأضحى المبارك والتي يتجاوز عددها الـ8 آلاف راس بقرى.

وأشار إلى الشروط التي وضعتها البلدية لترخيص الذبح في هذه النقاط، من أبرزها توفير بيئية صحية أمنة، بحيث تكون النقطة مكونة من 4 مناطق، واحدة لعملية الذبح بعيداً عن مجال وقوف المواطنين وآخري لعملية التقطيع، وكذلك منطقة لعملية التوزيع، بالإضافة لذلك وجود طبيب بيطري يكون مشرف على عملية الذبح وفق المعايير الصحية.

ولفت مدير دائرة الصحة إلى أن هذه الإجراءات تهدف منها البلدية معالجة الاضرار الصحية والبيئية التي تلحق بالمواطنين نتيجة الذبح العشوائي وإنهاء هذه الظاهرة والقضاء عليها بشكل تام، مبيناً أن هذه الإجراءات البلدية قائمة عليها منذ 3 أعوام وفي كل عام تحقق نتائج أفضل من العام السابق في عمليات ذبح الأضاحي.

وأوضح أن البلدية بالتعاون مع شرطة البلديات ووزارة الزراعة، ستقوم بإعلام المواطنين بأماكن ونقاط الذبح المرخصة والقريبة من منازلهم قبل يوم من عيد الأضحى.

وفي حال إصرار المواطن على الذبح في الشارع، أكد أحمد أبو عبدو، أن المواطن الغير ملتزم سيتم اصدار بحقه مخالفة مغلظة وتحويله للإجراءات القانونية حسب الأصول.