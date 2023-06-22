كتائب القسام تصدر بيانا بشأن مقتل أحد قادتها ونجله شمال القطاع

زقت كتائب الشهيد عز الدين القسام، ظهر اليوم الخميس22/6/2023م، أحد قادتها ونجله ارتقيا في جريمة إطلاق نارٍ جبانة بمدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان عسكري وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" "نزف القائد المجاهد أيمن عطية ديب منصور (52 عاماً) ونجله المجاهد/ عطية أيمن منصور (31 عاماً)، اللذين ارتقيا صباح اليوم الخميس على يد الغدر والخيانة في جريمة إطلاق نارٍ جبانة بمدينة جباليا شمال قطاع غزة".

وبينت الكتائب أنها تتابع مع جهات الاختصاص التحقيقات المتعلقة بجريمة إطلاق النار على القائد أيمن منصور.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

{مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا}

بيان عسكري صادر عن : ... ::: كتائب الشهيد عز الدين القسام ::: ...

استشهاد القائد أيمن منصور ونجله في جريمة إطلاق نار جبانة شمال القطاع على طريق ذات الشوكة،

وفي درب العزة والكرامة تمضي قوافل الشهداء، يرتقون إلى ربهم بعد مسيرةٍ مشرفةٍ من التضحية والعطاء والبذل في سبيل الله، مخلصين النية لله تعالى، غير مبالين على أي جنبٍ كان في الله مصرعهم، ولا كيف ومتى ترتقي أرواحهم إلى بارئها، كيف لا وقد وعدهم الله بالأجر العظيم والمنازل الرفيعة وإن ماتوا على فراشهم. وإن كتائب الشهيد عز الدين القسام لتزف اليوم بكل آيات الكبرياء أحد قادتها الأبطال ورجلاً من رجالاتها الأوائل الذين التحقوا بدرب الجهاد مبكراً وسخروا حياتهم كلها لله وفي سبيل الله، نزف القائد المجاهد/ أيمن عطية ديب منصور (52 عاماً) ونجله المجاهد/ عطية أيمن منصور (31 عاماً)، اللذين ارتقيا صباح اليوم الخميس 04 ذو الحجة 1444 هـ الموافق 22/06/2023م على يد الغدر والخيانة في جريمة إطلاق نارٍ جبانة بمدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وأبو عطية تشهد له ميادين الجهاد كافةً بصدقه ورباطه وجهاده وتصدّره لعددٍ من المواقع القيادية كان أبرزها نائباً لقائد لواء الشمال، وتعرض خلال مسيرته الجهادية لمحاولات اغتيال من قبل العدو وقصف بيته وقدم في سبيل الله الكثير، نحسبه ونجله من الشهداء والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحداً.

وكتائب القسام إذ تنعى إلى جماهير شعبنا قائدها المجاهد ونجله فإنها تتابع مع جهات الاختصاص التحقيقات المتعلقة بالجريمة، ونسأل الله تعالى أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم ومحبيهم وشعبنا الصبر والسلوان، وستبقى سيرتهم وفعلهم نبراساً لنا على طريق تحرير فلسطين بإذن الله.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،، كتائب الشهيد عز الدين القسام – فلسطين الخميس 04 ذو الحجة 1444هـ الموافق 22/06/2023م