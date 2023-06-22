مصر تكشف عن تصنيعها لأقوى الأسلحة

كشف وزير الإنتاج الحربي المصري، محمد صلاح الدين مصطفى، عن تصنيع الجيش المصري لأحدث وأقوى الأسلحة.

وأكد الوزير مصطفى في تصريحات صحفية، أن أبرز المنتجات العسكرية التي تقوم شركات الإنتاج الحربي بإنتاجها مثل الصلب المدرع والرشاش المتعدد والعربة المدرعة "سينا 200" والأنظمة الإلكترونية المتطورة وكذا الذخائر الصغيرة والمتوسطة وذخائر المدفعية والدبابات.

وشدد الوزير، على المهمة الأساسية للوزارة والهيئة والشركات التابعة وهي تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة والشرطة المصرية من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لإنتاج وتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار منافسة لضخها بالسوق المصرى لصالح المواطن.

وأوضح مصطفى، أن الوزارة تعمل على المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة التي تتم بالدولة وتهدف إلى خدمة المواطنين وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.