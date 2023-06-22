"داخلية غزة" تنشر التحقيقات الأولية في حادثة مقتل قيادي ونجله شمال القطاع

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس22/6/2023م، التحقيقات الأولية في حادثة مقتل مواطن ونجله شمال قطاع غزة.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" وفقًا للتحقيقات الأولية في حادثة إطلاق النار في منطقة جباليا البلد ظهر اليوم، تبين أن الجاني (ع، م) 40 عاماً، أطلق النار على نفسه داخل المنزل الذي تحصن به بعد تنفيذه جريمة قتل القيادي في المقاومة (أيمن منصور) ونجله (عطية)".

وأشارت إلى أنها الأجهزة الأمنية والنيابة تواصلان التحقيق في الحادث.

وفيما يلي نص التصريح:

⭕ تصريح_صحفي:

وفقًا للتحقيقات الأولية في حادثة إطلاق النار في منطقة جباليا البلد ظهر اليوم، تبين أن الجاني (ع، م) 40 عاماً، أطلق النار على نفسه داخل المنزل الذي تحصن به بعد تنفيذه جريمة قتل القيادي في المقاومة (أيمن منصور) ونجله (عطية).

وتواصل الأجهزة الأمنية والنيابة التحقيق في الحادث.



إياد البزم

المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني

الخميس 22 يونيو 2023