رئيس الإمارات يستقبل وزير الخارجية الإيراني

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الخميس 22-6-2023، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في أبوظبي.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أنه بحث محمد بن زايد مع الوزير الإيراني العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وخلال اللقاء، تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية البناء على التطورات الإيجابية التي تحققت في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها وتعزيز الاستقرار والازدهار في دولها.