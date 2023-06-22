لليوم الخامس على التوالي : الأسيران شديد وتلاحمة يواصلان إضرابهما عن الطعام

يواصل الأسيران الإداريان أنس إبراهيم شديد (26 عاما)، ومحمود عبد الحليم تلاحمة (32 عاما)، وكلاهما من بلدة خرسا بالخليل، إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، رفضا لاعتقالهما الإداري، حيث يقبعان في زنازين سجن "عوفر".

وأكد نادي الأسير أن الأسير شديد، تعرض للاعتقال ثلاث مرات سابقا بواقع ثلاث سنوات، وجميعها اعتقالات إدارية، خاض خلالها إضرابين عن الطعام، الأول عام 2016 واستمر لمدة 90 يوما، والثاني لمدة 25 يوما.

وفيما يتعلق بالأسير تلاحمة، فهو محامٍ وأسير سابق، أمضى عامين ونصف العام في سجون الاحتلال، وخضع لأكثر من مرة للتحقيق، وهو متزوج وأب لطفلين، علما أن الأسيرين معتقلان منذ 22 آذار/ مارس الماضي.

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