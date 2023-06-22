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بالفيديو
اللحظات الأولى لإغتيال شهداء جنين الثلاثة أمس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:20 م
22 يونيو 2023
اللحظات الأولى لإغتيال شهداء جنين الثلاثة أمس
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