بالفيديو  اللحظات الأولى لإغتيال شهداء جنين الثلاثة أمس 

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:20 م
22 يونيو 2023
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 اللحظات الأولى لإغتيال شهداء جنين الثلاثة أمس 

 

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