الكشف عن أولى علامات هشاشة العظام..!

كشف أخصائي جراحة العظام، الدكتور يفغيني جاروف، عن أولى علامات هشاشة العظام والتي تظهر غالبا لدى الرجال كبار السن، بينما النساء في سن اليأس.

وأوضح جاروف، أن السبب الأكثر انتشارا لهشاشة العظام هو نمط الحياة الخامل، والنظام الغذائي غير المتوازن وكذلك نقص فيتامين D. وهناك علامات ثانوية تنسب لها الوراثة وداء السكري وقصور الكبد المزمن.

وبيّن الأخصائي، أنه يمكن تشخيص هشاشة العظام على الرغم من أن المرحلة المبكرة للمرض من دون أعراض، من الإصابات الأكثر انتشارا وهي الكسر الانضغاطي في العمود الفقري.

وبحسب جاروف قد يشير كسر عنق عظم الفخذ إلى هشاشة العظام أيضا.

ويعد مرض هشاشة العظام خطيرا في حالة انحناء العمود الفقري إلى الخلف وكذلك إلى الأمام. وقد يقل طول المريض، ما يؤدي إلى ظهور آلام في العمود الفقري، وقد تتطور الحالة ويفقد المصاب القدرة على العمل، ويصبح معاقا.

وقال الأخصائي: "إذا تعرض الشخص لإصابات وكدمات وتشققات وكسور باستمرار ويراجع الطبيب بسبب هذه المشكلات، فقد يشك الطبيب في العلامات الأولية لهشاشة العظام ويصف اختبارات وفحوصات إضافية".

أوصى جاروف بممارسة النشاط البدني ةتناول أطعمة غنية بالكالسيوم للوقاية من مرض هشاشة العظام.