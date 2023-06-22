ما هي أسباب ازدياد ضربات القلب في الصباح؟

في العادة ما يشعر بعض الأشخاص عند استيقاظهم من النوم بزيادة معدل ضربات القلب يصاحبها اضطراب في عملية التنفس، وأحيانا تستمر هذه الحالة حتى الظهر، فما هي أسبابها؟

الدكتور سيرغي أغابكين، أوضح أن زيادة معدل ضربات القلب في الصباح قد تكون سمة من سمات أمراض الغدة الدرقية. ولكن قد تكون هناك أسباب أخرى.

وقال أغابكين: "يجب في مثل هذه الحالات استخدام جهاز هولتر لمتابعة الحالة، وبعد ذلك يفك الطبيب المختص بأمراض القلب ما يسجله الجهاز باستخدام كمبيوتر، وقد يتضح أن سبب هذه الحالة مرتبط بارتفاع صوت المنبه، وبعد ذلك ينخفض معدل ضربات القلب تلقائيا، أو قد تكون بسبب وجود مشكلة في عمل الغدد الصماء: الغدة الكظرية، الغدة الدرقية".

وأضاف الدكتور: "عموما يجب في هذه الحالة الخضوع لفحص شامل لتحديد السبب بدقة ومن ثم وصف العلاج المناسب".

وأشار إلى أنه في بعض الحالات يكون السبب تناول أدوية تؤثر في عمل الغدة الدرقية، وفي بعض الحالات يمكن أن تكون أدوية مسكنة.