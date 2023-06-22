تحليل كمين جنين يكسر المحظور في الضفة المحتلة بعد 17 عاماً ويبحث عن انتصار "جوي"

لم تستفق "إسرائيل" من الضربة التي تلقتها من مقاومي جنين بالضفة المحتلة بعد اقتحام المخيم واستشهاد سبعة مواطنين، حتى تلقت صفعة على وجهها بعملية مستوطنة "عيلي" التي قُتل فيها أربعة مستوطنين واستشهد منفذاها، لتكمل "إسرائيل" إجرامها بعملية اغتيال لثلاثة رجال من المقاومة بقصف السيارة التي كانوا يستقلوها.

عملية الاغتيال التي نفذتها "إسرائيل" بالأمس، واستشهد فيها قادة المقاومة صهيب عدنان الغول" (27 عامًا أحد القادة الميدانيين في سرايا القدس - كتيبة جنين، والشهيد المجاهد: "أشرف مراد السعدي" (17 عامًا أحد مجاهدي سرايا القدس _ كتيبة جنين، والشهيد القائد: "محمد بشار عويس" (28 عامًا)، أحد قادة كتائب شهداء الأقصى، هي الأولى بعد 17 عاماً من آخر عملية اغتال نفذتها طائرات الاحتلال بقصف منزل في عام 2006.

"فإسرائيل" تلقت خلال الأيام الماضية ضربات موجعة بدءاً من جنين وحتى مستوطنة عيلي، فيما لازالت تمارس إجرامها بحق الفلسطينيين باستهدافهم في كل مكان، والتي كان آخرها عن طريق القصف الجوي وهو الأمر الذي لم تعتده "إسرائيل" منذ سنوات طويلة.

الكاتب والمحلل السياسي خلدون البرغوثي، قال : إن الاحتلال وعبر بيان جيش الاحتلال ادعى، أن طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" تدخلت لمنع عملية فدائية، بعملية اغتيال محددة، مرتبطة بالظرف الميداني، حيث اضطر الاحتلال إلى استخدام المُسيرة لوقف العملية التي كان المقاومون يخططون لها حسب ما يدعي.

وأوضح البرغوثي في تصريح خاص لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن طائرات الأباتشي التي استخدمها الاحتلال في جنين في الاقتحام الأخير للمدينة، قد يكون مؤشر لاعتماد سياسة القصف بالطائرات.

وأشار البرغوثي، إلى الضغوط السياسية التي يتعرض لها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو من الوزراء المتطرفين بضرورة اتباع سياسة الاغتيالات، والقصف الجوي للمدن والقرى، والعبوات الناسفة التي استخدمها المقاومون وأصبحت تُشكل خطر بعد عدد من الإصابات التي تلقاها العدو في الأيام الماضية، وتدمير الآليات الصهيونية وإتلافها وإعطابها.

وتوقع البرغوثي اشتداد التهديدات "الإسرائيلية" للضفة المحتلة وخاصة شمالها، في ظل تصاعد عنف المستوطنين ضد القرى والمدن الفلسطينية، بحماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، والضربات الصعبة التي تلقاها العدو ومقتل المستوطنين، والتهديدات التي قد تدفع الاحتلال في ظل الضغوط العالية، للإقدام على ارتكاب جرائم بحق المقاومين واللجوء لتكثيف عمليات الاقتحام اليومي، وقد تتطور للتصعيد باستخدام الطائرات.