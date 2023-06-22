كتيبة جنين –سرايا القدس تكشف تفاصيل مشاركة الشهداء الغول وعويس في معركة بأس الأحرار

أعلنت سرايا القدس _كتيبة جنين اليوم الخميس 22/6/2023 ، ان الشهيد القائد صهيب الغول هو أحد أبرز قادة العمل الميداني في كتيبة جنين وقادة أحد أهم تشكيلات الكتيبة ، وكان له الدور البارز خلال معركة بأس الأحرار، وكان يتقدم الصفوف خلال المعركة.

وقالت كتيبة جنين خلال تصريحات خاصة لفضائية "فلسطين اليوم" ان الشهيد الغول تعرف إلى الشهيد القائد الكبير طارق عز الدين قائد أركان المقاومة في الضفة وكان متابعاً لتوجيهاته وتنفيذها بما يخدم مسيرة المقاومة.

وأوضحت الكتيبة ان الشهيد القائد صهيب الغول كانت تربطه علاقات وثيقة مع كتائب شهداء الأقصى وفي مقدمتهم الشهيد القائد محمد عويس ، مبيناً ان الشهيد القائد في كتائب شهداء الأقصى محمد عويس كان على رأس العملية المشتركة مع إخوانه في سرايا القدس خلال معركة بأس الأحرار.

وشددت على ان العدو تجاوز الخطوط الحمراء بتنفيذه عملية اغتيال بواسطة طائرة مسيرة، ونؤكد أن ما قام به لن يثني عزائم مجاهدينا الذين أذاقو الاحتلال الويل خلال معركة بأس الأحرار.

وقالت الكتيبة : "على العدو أن يعلم بأن الرد قادم لا محالة ومن حيث لا يتوقع بعون الله".