السعودية تستنكر اعتداءات المستوطنين

أعربت المملكة العربية السعودية، عن رفضها التام واستنكارها لاعتداءات مستوطني الاحتلال الإسرائيلي في عددٍ من القرى الفلسطينية في الضفة، وما أسفر عنها من وقوع ضحايا أبرياء ومصابين.

وعبّرت وزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة القاطع لأعمال الترويع والترهيب للمدنيين الفلسطينيين، وتجدد دعمها الثابت لكل الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وأعربت السعودية عن تعازيها لاهالي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وكان مستوطنون شنوا امس والليلة الماضية سلسلة هجمات على عدد من القرى والبلدات في محافظتي رام الله والبيرة ونابلس، واسفرت عن استشهاد شاب، واحراق عشرات المنازل والمركبات، والحاق اضرار كبيرة بممتلكات المواطنين.