الجهاد: القائد الشهيد محمود الخواجا كان علماً بارزاً من أعلام المقاومة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس 22/6/2023، أن القائد الكبير والمجاهد المؤسس محمود الخواجا "أبو عرفات" كان علماً بارزاً من أعلام المقاومة الذين رفعوا راية الجهاد ومضوا في الدفاع عن الحق.

وقال الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي أ. طارق سلمي في تصريح صحفي، في ذكرى استشهاد الخواجا:" لقد سخر القائد المؤسس محمود الخواجا كل لحظات حياته للجهاد ومواجهة العدو الصهيوني ، وتنظيم صفوف المجاهدين وقيادتهم والاشراف على العديد من العمليات الاستشهادية والفدائية النوعية التي قضت مضاجع العدو ومرغت أنفه في التراب . "

وأضاف سلمي:" في ذكرى أبي عرفات نعاهد الله تعالى ثم نعاهد شعبنا أن نحمي راية الجهاد وأن نمضي على ذات الطريق الذي مضى عليه الشهداء نحفظ وصاياهم ونبقي جذوة المقاومة متقدة ، وحالة الاشتباك مستدامة حتى التحرير والعودة بإذن الله ".

واغتالت قوات الاحتلال، الخواجا يوم الخميس الموافق 22/06/1995م، حيث توجه محمود الخواجا لعمله، لكن يد الغدر والخيانة امتدت لتصيبه، حيث شارك الموساد في عملية الاغتيال، فحلقت طائرة عسكرية صهيونية فوق مخيم الشاطئ ما يقارب نصف ساعة قبل اغتياله، فيما كان المجرمون الثلاثة ينزلون من سيارة بيجو (404) حسب شهود العيان ليصوبوا نيران أسلحتهم الحاقدة والكاتمة للصوت باتجاه البطل المجاهد، حيث أصيب بتسع رصاصات اخترقت أحداها الرأس ما بين الحاجبين والثانية أسفل عينه، فيما اخترقت الثالثة رقبته وتوزعت باقي الرصاصات في صدره.