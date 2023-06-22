موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في فلسطين قبل عيد الأضحى المبارك 2023، يزيد البحث الآن عن اخر أخبار الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية خاصة مع اقتراب قدوم عيد الأضحى المبارك خاصة في ظل ضبابية الأخبار التي تتحدث عن صرف دفعة من شيكات الشؤون الاجتماعية قبل حلول العيد من عدمه، إذ زادت التصريحات من المصادر الخاصة عن ذلك، وسط خشية من المستفيدين ألا تقدم وزارتا المالية والشؤون الاجتماعية على صرف دفعة من مستحقات الشؤون قبل قدوم عيد الأضحى المبارك.

متى صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في غزة

متى صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في غزة، يستفيد من برنامج الدفعات النقدية الذي يموله الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% نحو 116 ألف أسرة فقيرة من قطاع غزة والضفة الغربية، لكن نصيب الأسد لأسر القطاع المحاصر، بمبالغ تتراوح من 750 شيكلاً حتى 1800 شيكل حسب عدد أفراد الأسرة ووضعها الاجتماعي والصحي والمالي، ولأن هذه الدفعات تذهب للأسر الأشد فقراً إذا فإن البحث يزيد لا يتوقف عن موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في فلسطين قبل عيد الأضحى المبارك 2023، حال تم الإعلان عن ذلك من وزارة التنمية الاجتماعية والمالية.

هل صرف شيكات الشؤون قبل عيد الأضحى؟

هل صرف شيكات الشؤون قبل عيد الأضحى؟ ملف صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية قبل عيد الأضحى المبارك غير واضح البتة، إذ لم تصر الجهات ذات العلاقة عن أي أخبار تتعلق بالأمر، إلا إن وزير التنمية الاجتماعية في حكومة رام الله احمد مجدلاني خرج بتصريح قال فيه إن الوزارة تسعى لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية قبل قدوم عيد الأضحى المبارك أن توفرت الأموال لديها، وما دون ذلك لن تتمكن الحكومة من صرف دفعة للأسر المتعففة في غزة والضفة.

تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في فلسطين شهر يونيو

تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في فلسطين شهر يونيو، حتى اللحظة لا موعد محدد عن صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وكل ما يتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي هو محض اشاعات أو تقديرات من بعض المطلعين أو توقعات إلى إمكانية صرف جزء من مستحقات الشؤون قبل عيد الأضحى المبارك 2023، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في فلسطين قبل عيد الأضحى المبارك 2023.