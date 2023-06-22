سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 22 يونيو2023- أسعار الذهب اليوم في فلسطين عيار 21 و24 و22

سعر الذهب في فلسطين اليوم 22 يونيو2023- أسعار الذهب اليوم في فلسطين عيار 21 و24 و22، يبحث المواطنون الفلسطينيون عن أسعار الذهب مطلع كل صباح، خاصة وأنها تشهد تغيرات مستمرة بفعل التغييرات المتسارعة التي تطرأ على سعر الدولار الأمريكي والتي تؤثر على سعر الذهب إذ إن العلاقة بينهما عكسية، فإذا انخفض الذهب يرتفع الدولار والعسك صحيح، إذ شهدت أسعار الذهب في فلسطين، صباح اليوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023، تغيرات داخل السوق المحلي بداية التعاملات اليومية.

سعر الذهب في فلسطين اليوم الخمس

يهتم العديد من الفلسطينيين اليوم الخميس 22 يونيو 2023، بالبحث عن سعر جرام الذهب بكل العيارات المتاحة في الأسواق الفلسطينية، فسعر الذهب في فلسطين اليوم بجميع معياره (10.12.14.18.21.22.24)، بعملة الشيكل المحلي وما يقابله بالدولار الامريكي كما توفر سعر كيلو الذهب ومتوسط سعر الذهب في العشر أيام السابقة بعملة الشيكل، وتوفر لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الذهب في فلسطين اليوم 22 يونيو2023- أسعار الذهب اليوم في فلسطين عيار 21 و24 و22.





سعر الذهب عيار 24 و22 في فلسطين

سعر الذهب عيار 24 في فلسطين، جاءت اسعار الذهب عيار 24 في فلسطين صباح اليوم نحو، 224.71 شيكلا، وما يعادله 62.07 دولارا أمريكيا، أما سعر الذهب عيار 22، بلغ سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 22 نحو،205.99 شيكلا، وما يعادله56.90 دولارا أمريكيا.

اسعار الذهب عيار 21 و18 في فلسطين

اسعار الذهب عيار 21، سجل سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 21 نحو، 196.63 شيكلا، وما يعادله 54.31 دولارا أمريكيا، أما اسعار الذهب عيار 18، جاء سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 18 نحو، 168.54 شيكلا، وما يعادله 46.55 دولارا أمريكيا.

سعر الذهب عيار 14 و12 في فلسطين

سعر الذهب عيار 14، سجل سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 14 نحو، 131.08 شيكلا، وما يعادله 36.21 دولارا أمريكيا، سعر الذهب عيار 12، سجل سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 12 نحو، 112.36 شيكلا، وما يعادله 31.04 دولار أمريكي.

اسعار أوقية "أونصة" وجنيه الذهب وكيلو في فلسطين

اسعار أوقية "أونصة" الذهب، بلغ سعر أوقية الذهب في فلسطين صباح اليوم، 6,989 شيكلا، وما يعادله 1,930 دولارا أمريكيا، بينما جاءت اسعار جنيه الذهب، سجل سعر جنيه الذهب في فلسطين اليوم، 1,573 شيكلا، وما يعادله 434.51 دولارا أمريكيا، أما اسعار كيلو الذهب، فقد جاء سعر كيلو الذهب، صباح اليوم الخميس نحو، 224,715 شيكلا، وما يعادله 62,071 دولارا أمريكيا.