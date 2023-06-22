مصادر عبرية: لم يتم اعتقال أي مستوطن ممن اعتدوا على الفلسطينيين

كشفت مصادر عبرية، اليوم الخميس 22/6/2023، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لم تعتقل أي مستوطن حتى اللحظة ممن شاركوا في الاعتداءات على القرى والبلدات الفلسطينية يوم أمس.

وهاجم مستوطنون، أمس قرى وبلدات فلسطينية كبيرة وأحرقوا العشرات من ممتلكات المواطنين من منازل وسيارات، فيما أطلقوا النار على المواطنين بشكل مباشر، وسط دعوات من وزراء متطرفين بحمل السلاح واستهداف الفلسطينيين.

وذكر موقع واي نت العبري، أنه في حال لم تقم قوات الاحتلال بأي اعتقالات، فمن الممكن أن تلجأ المؤسسة الأمنية إلى إصدار أوامر اعتقال إداري بحق بعض المستوطنين الذين ينشطون في المنطقة.

وأشار إلى أن هناك مخاوف حقيقية من أن هذه الأعمال قد تزيد من ردود فعل الفلسطينيين، وتزيد من التصعيد.

ولفت إلى أنه تم تسجيل 20 حالة اعتداء من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين منذ تنفيذ عملية مستوطنة عيلي التي قتل فيها 4 مستوطنين.