العميد حاجي زادة : زيادة مدى صاروخ "فتاح" الفرط صوتي لـ2000 كيلومتر

أعلن قائد قوة الجو فضاء في الحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة، أن مدى صاروخ "فتاح" الفرط صوتي من الممكن أن يزداد إلى 2000 كيلومتر في المستقبل.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أن قائد قوة الجو فضاء في الحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده أعلن في تصريح له أن مدى صاروخ "فتاح" الفرط صوتي من الممكن أن يزاد إلى 2000 كيلومتر في المستقبل.

وقد أزاحت البلاد مؤخرا عن صاروخ "فتاح" الفرط صوتي، أحدث إنجاز استراتيجي للقوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، بحضور رئيس الجمهورية آية الله إبراهيم رئيسي.

ويبلغ مدى الصاروخ 1400 كم، ويحتوي الرأس الحربي لصاروخ "فتاح" على محرك كروي يعمل بالوقود الصلب وفوهة متحركة يمكنها المناورة في جميع الاتجاهات.

وتبلغ سرعة الصاروخ 13 ماخ ، وقام سماحة قائد الثورة الإسلامية باختيار اسم الصاروخ.



