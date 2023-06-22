المعتقلان أنس شديد ومحمود تلاحمة يواصلان إضرابيهما المفتوح عن الطعام

أكّد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس 22/6/2023، أن المعتقلين الإداريين أنس إبراهيم شديد (26 عامًا)، والمحامي محمود عبد الحليم تلاحمة (32 عامًا)، وكلاهما من بلدة خرسا/ الخليل، يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، رفضًا لاعتقالهما الإداريّ، حيث يقبعان في زنازين سجن (عوفر).

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ المعتقل شديد، تعرض للاعتقال ثلاث مرات سابقًا، وجميع اعتقالاته إدارية، ومجموع سنوات ما أمضاه في سجون الاحتلال ثلاث سنوات، وخلال هذه الاعتقالات نفّذ إضرابين الأول مدته 90 يومًا وكان في عام 2016، والثاني لمدة 25 يومًا.

كذلك المعتقل تلاحمة، هو محام وأسير سابق أمضى عامين ونصف في سجون الاحتلال، وخضع لأكثر من مرة للتحقيق، علمًا أنه متزوج وأب لطفلين.

هذا ويشار إلى أنهما معتقلان منذ 22/3/2023





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