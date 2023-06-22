لجان المقاومة: هدم المنازل محاولة لترميم صورة العدو التي حطمتها المقاومة بجنين

وصفت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الخميس 22/6/2023، هدم العدو الصهيوني لمنزل الأسير البطل "كمال جوري" بالجريمة الثأرية والانتقامية، ومحاولة لترميم صورة العدو التي حطمتها المقاومة في جنين بالضفة المحتلة ومستوطنة عيلي.

ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، منزل عائلة الأسير كمال جوري في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت اللجان، أن جريمة هدم منزل الأسير كمال جوري لن تكسر إرادة مقاومينا وشبانا الثائر بل ستزيده صلابة وقوة وعزيمة على مواصلة الجهاد والمقاومة حتى زوال العدو المجرم عن أرضنا ومقدساتنا .

وشددت على أن نهج المقاومة فكرا ووعيا ووممارسة أصبح متجذرا في عقول وقلوب كل شعبنا وأحراره وكافة مخططات العدو للقضاء على ثورة شعبنا المتصاعدة ستبوء بالفشل.