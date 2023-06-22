الاعلام العبري: المستوطنون يُكررون مذبحة حوارة بدعم من وزراء متطرفين

أكدت وسائل اعلام عبرية، اليوم الخميس 22 يونيو 2023، أنّ هجمات قطعان المستوطنين المتطرفين العنيفة في مدن الضفة الغربية المحتلة، ليلة أمس، أعادت إلى الأذهان ما قاموا به في حوارة في شهر فبراير الماضي، وأظهرت عدم تحسن الاستعدادات "الأمنية" في أوساط جيش الاحتلال، لمنع تكرارها رغم معرفتهم الواضحة بتوقع حصول أعمال انتقامية.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن جيش الاحتلال ركّز على نشر مزيد من قواته بهدف تحسين حماية حركة المستوطنين على الطرق، وتجاهل مرة أخرى التوقعات الواضحة لتكرار مذبحة حوارة، كما وصفتها.

ورأت الصحيفة أن تصرفات المستوطنين خاصة من نشطاء ما تُسمى بـ "شبيبة التلال"، بهذا الشكل المتوحش، أنها مستمدة من دعم بعض الوزراء وأعضاء الكنيست في الجناح اليميني المتطرف داخل الائتلاف الحكومي، والذين كرروا مجددًا مواقفهم المتطرفة تجاه الفلسطينيين بعد هجوم مستوطنة عيلي.

وقالت: "قاموا المستوطنين بذلك للافتراض أن الحكومة معهم، حتى ولو كان خرج رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وكان يتشدق بالكلام بإدانة العنف".

وهاجم مئات المستوطنين المتطرفين ي وقت متأخر من مساء الأمس الأربعاء قرية عوريف جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني في هجمات المستوطنين على ترمسعيا شمال شرقي رام الله".

وأظهرت فيديوهات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أعداداً كبيرة من المستوطنين الذين يهاجمون عوريف مسقط رأس منفذي عملية إطلاق النار على مستوطنة "عيلي".