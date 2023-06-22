رضوان: استخدام الاحتلال لطائرة مسيرة لاغتيال شهداء جنين يؤكد خشيته من عبوات المقاومة

عزى القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، اليوم الثلاثاء 22 يونيو 22023، شهداء جنين شمال الضفة الغربية المحتلة الذين اغتالتهم قوات الاحتلال عبر طائرة مسيرة ليلة أمس، قائلا: "نترحم على أرواح شهداء جنين الأبطال الشهيد: صهيب الغول والشهيد: أشرف السعدي، والشهيد: محمد عويس الذين اغتالهم الاحتلال الجبان بطائراته الغادرة".

وأكد د. رضوان في تصريح صحفي، أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستكون لعنة على الاحتلال، مشيراً إلى أن جريمة الاغتيال لن تكسر شوكة شعبنا ولن توقف المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية وأن الرد عليها لن يتأخر.

وأضاف: أنّ هذه الجريمة لن تفلح في إعادة ترميم صورة الاحتلال المهزومة أمام ضربات المقاومة البطولية في جنين وعيلي وتدلل على فشل الاحتلال في إجهاض المقاومة.

كما أكد أن استخدام الاحتلال للطائرات المسيرة في جريمة الاغتيال الجبانة تُدلل على خشية الاحتلال من عبوات المقاومة بعد كمين جنين المحكم وعملية عيلي البطولية.

ودعا القيادي رضوان، أهلنا والمقاومة في الضفة الغربية المحتلة وأراضي الـ 48 إلى تصعيد الاشتباك وتنفيذ العمليات الفدائية في العمق الصهيوني ردًا على جريمة الاغتيال وهدم وحرق بيوت وممتلكات شعبنا وانتهاك حرمة المقدسات وفي القلب منها المسجد الأقصى.