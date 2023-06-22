مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس 22/6/2023، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أمَّنت لهم طريق الاقتحام بدءًا من باب المغاربة وانتهاءً بباب السلسلة.

من جانبها؛ أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، قيام مستوطنين بأداء طقوس تلمودية، وتقديم حاخامات لشروحات عن الهيكل المزعوم.

بدورها نشرت قوات الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة، منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرّفين.

يُذكر أنّ قوات الاحتلال تفرض قيودًا على دخول المصلّين الوافدين من القدس والداخل المحتل إلى الأقصى، وتُدقّق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

