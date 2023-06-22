توقف فورا عن تناول وجبة فطور "محددة" لإنقاص وزنك

أكدت أخصائية التغذية دانا هونيس، أن هناك غذاء يحرص الكثيرون على تناوله في وجبة الفطور، وهي حبوب الإفطار الغنية بالسكر، لافتة إلى أنها تعد "خيارا سيئا لصحتك العامة، ولمحيط الخصر لديك"، وفق ما ذكر موقع "شي فايندز" المختص بالمرأة.

فقدان الوزن يتطلب عددا من التغييرات في نمط الحياة، من التدريبات المناسبة لحرق الدهون إلى دمج الأطعمة الصحية في نظامك الغذائي، خاصة أن بعض الأطعمة اللذيذة قد تمنعك من تحقيق هدفك في إنقاص الوزن، كونها قد تؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك

حبوب الإفطار

لسوء الحظ، على الرغم من أن وضع بعض الحبوب والحليب في وعاء قد يكون طريقة سهلة لإعداد وجبة الإفطار، فإن خبراء حذروا من أنها أحد أسوأ الخيارات لصحتك العامة، ولديها آثار سلبية على عملية الأيض الخاصة بك مع مرور الوقت.

هونيس أشارت إلى بعض الأنواع المعروفة من حبوب الإفطار، قائلة: "إنها مصنوعة من القليل من الحبوب الكاملة (إن وجدت) وتحتوي على الكثير من السكريات المضافة".

السكر مضر بالصحة، ولتناوله عواقب وخيمة مثل زيادة الوزن وتباطؤ عملية التمثيل الغذائي.

أخصائية التغذية فارشا خاطري اتفقت مع هذا الرأي، محذرة من أن "الحبوب من أكثر الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر".