الأسرى بغزة: هدم منازل الأسرى جريمة إنسانية وفعل انتقامي

أكدت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة اليوم الخميس 22/6/2023، أن هدم الاحتلال "الإسرائيلي" لمنزل الأسير البطل كمال جوري هو جريمة إنسانية.

ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، منزل عائلة الأسير كمال جوري في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي، هدم المنزل استمرار لنهج الحكومة الفاشية المتطرفة في سياسة العقاب الجماعي وفعل انتقامي من الأسرى وذويهم.

وقالت الوزارة: إن هذه السياسة للحكومة المتطرفة تعبر عن حالة الإفلاس والعجز التي وصلت إليها، وانعكاس للفشل المتواصل في مواجهة الأسرى الأبطال داخل السجون.

وأكدت أن سياسة هدم المنازل لن تزيد شعبنا وأسرانا الأبطال إلا قوة وصلابة في مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه.