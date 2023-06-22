مهجة القدس تنعى والدة الشهداء منصور ومحمود وهاني وبهاء الدين الشريف

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ من عائلة الشريف الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة المرحومة بإذن الله تعالى/

الحاجة/ فاطمة عبد العظيم سيد الشريف (أم منصور)، والدة الشهداء المجاهدين/ منصور ومحمود وهاني وبهاء الدين أحمد عبد الحميد الشريف، والتي وافتها المنية مساء أمس الأربعاء 03 ذي الحجة 1444 هـ الموافق 21/06/2023م؛ بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، عن عمر يناهز (77) عامًا قضتها طائعة لله صابرة محتسبة.

وقالت المهجة:" نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان."



جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد منصور الشريف ولد بتاريخ 07/01/1968م، واستشهد بتاريخ 08/10/1990م، والشهيد المجاهد محمود الشريف ولد بتاريخ 01/03/1980م والشهيد المجاهد هاني الشريف ولد بتاريخ 05/08/1981م؛ وهم من مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والشهيد المجاهد بهاء الدين الشريف ولد بتاريخ 29/12/1985م من مجاهدي كتائب الشهيد عز الدين القسام، واستشهدوا بتاريخ 13/09/2002م، وكانوا جميعهم أعزب.

