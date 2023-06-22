النفط يستقر وتخوفات من تلميحات الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة

تشهد أسعار النفط اليوم الخميس 22/6/2023 ، استقراراً بعد ارتفاع حصل بالأمس جراء تحقيق بعض المكاسب ، الا ان تلميحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية الإقدام على مزيد من رفع أسعار الفائدة ، قد يؤدي لاحتمال ضعف الطلب .

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 77.04 دولار للبرميل وبحلول الساعة 0015 بتوقيت غرينتش ، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 72.48 دولار.

وارتفع الخامان دولارا للبرميل في الجلسة السابقة فيما صعدت أسعار الذرة وفول الصويا في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر، مما أدى لتوقعات بأن يؤدي نقصهما في أنحاء العالم لتقليص المزج مع الوقود الحيوي وزيادة الطلب على النفط.

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ومما قدم الدعم للسوق، تراجع مخزونات النفط الخام الأميركية نحو 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يونيو، حسبما ذكرت مصادر نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي. وجاء ذلك مقابل توقع المحللين زيادة قدرها 300 ألف برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم الخميس.