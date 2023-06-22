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الاحتلال ينشر فيديو لحظة تفجير منزل الأسير كمال جوري بنابلس فجراً
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:37 ص
22 يونيو 2023
الاحتلال ينشر فيديو لحظة تفجير منزل الأسير كمال جوري بنابلس فجراً
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