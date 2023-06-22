الاحتلال ينشر فيديو لحظة تفجير منزل الأسير كمال جوري بنابلس فجراً

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:37 ص
22 يونيو 2023
آثار الدمار الذي خلّفه جيش الاحتلال بعد تفجيره منزل عائلة الأسير كمال جوري بنابلس (1).jpeg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

الاحتلال ينشر فيديو لحظة تفجير منزل الأسير كمال جوري بنابلس فجراً

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات