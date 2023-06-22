الذهب يستقر على الانخفاض رغم تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

رغم صدور تصريحات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر اليوم الخميس 22/6/2023 ، ، ليظل قريبا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1942.70 دولار بحلول الساعة 0242 بتوقيت غرينتش.

وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للمشرعين في الكونغرس إن توقع المزيد من الرفع في أسعار الفائدة "تخمين جيد للغاية" لما يتجه إليه البنك المركزي الأميركي إذا ظل الاقتصاد على مساره الحالي.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لتراجع جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال إدوارد مائير محلل المعادن في ماريكس إن السوق لا تزال تعتقد أن البنك المركزي "قريب جدا من إنهاء رفع أسعار الفائدة"، ولهذا السبب لم يتراجع الذهب لدرجة الانهيار.

وتتوقع الأسواق فرصة نسبتها 72 بالمئة أن يرفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الشهر المقبل، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من المستويات المتدنية التي نزل إليها أمس الأربعاء. وعادة ما يجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين في الخارج.