قوات الاحتلال تدشن بيوت استيطانية جديدة في رام الله ونابلس

دشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات مبكرة من فجر اليوم الخميس 22 يونيو 2023، 6 بيوت متنقلة "كرفانات" على أراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس وسنجل شمال رام الله على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وجرّفت آليات الاحتلال أرضاً في المنطقة الواقعة على الطريق جنوب اللبن الشرقية، لتهيئتها لإقامة البؤرة الاستيطانية.

يشار إلى أن المنطقة المحيطة ببلدات سنجل وترمسعيا واللبن الشرقية، محاصرة بأكثر من سبع بؤر استيطانية متلاصقة فوق تلال البلدات الثلاث، إضافة إلى مستوطنات "عيلي" و"معالي ليفونه" و"شيلو"، لتشكل بذلك تكتلاً استيطانياً ضخماً وسط الضفة الغربية المحتلة، والذي يعد فاصلاً بين شمالها وجنوبها.